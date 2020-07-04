Англия

Football.ua анонсирует матч 33-го тура английской Премьер-лиги между "красными дьяволами" и "вишнями".

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера на своем поле примут коллектив Эдди Хау.

Манчестер Юнайтед – Борнмут

4 июля, 17:00, стадион Олд Траффорд, Манчестер. Арбитр встречи – Майк Дин

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Удивительно, но после возобновления сезона в Англии Манчестер Юнайтед выглядит достаточно убедительно. Во всяком случае, настолько, что это должно позволить без особых сложностей одолеть Борнмут на своем поле.

Однако мы прекрасно знаем, что, когда одна команда из так называемой топ-6 имеет возможность подняться по турнирной таблице, постоянно происходят своего рода "чудеса" в виде потерь очков.

Коллектив Эдди Хау борется за сохранение прописки в Премьер-лиге, но сделать это будет очень сложно с такой игрой, а также с такими результатами в гостевых встречах (ужасающими). Удастся ли "вишням" навязать борьбу "красным дьяволам" в этой игре? Наверное, нет.

Напомним, что матч первого круга между двумя командами завершился минимальной победой Борнмута (1:0).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Туанзебе — Дэнилес, Фрэнсис, Каллум Уилсон (дисквалификация)

Под вопросом: Погба, Фернандеш, Джонс — ...

Интересные факты:

Борнмут проиграл в последних семи гостевых играх в рамках Премьер-лиги.

В четырех последних домашних встречах Манчестер Юнайтед не пропускал в АПЛ.

В 5 из последних 7 гостевых поединков в чемпионате Борнмуту не удалось забить.

Манчестер Юнайтед победил в последних трех домашних играх в Премьер-лиге.