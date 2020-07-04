Англия

Бразильскому вингеру потребовалась помощь психолога после первого года, проведенного в составе "ирисок".

Полузащитник Эвертона Бернард, известный украинским болельщикам по выступлениям за донецкий Шахтер, присоединился к стану "ирисок" на правах свободного агента в 2018 году. В новом клубе бразилец не блистал, и в дебютном сезоне он забил всего два гола в 36 поединках во всех турнирах.

Экс-игрок "горняков" признался, что посещал психолога в течение всего прошлого года, поскольку чувствовал тревогу и груз ответственности из-за своих слабых показателей результативности в Эвертоне.

"Это не то, что я ранее стигматизировал, но я никогда не думал, что мне потребуется подобный тип лечения. Теперь я вижу, насколько я развился как человек, и насколько это помогло мне в моей работе. Теперь я стал сильнее во всех областях, стал лучше, позитивнее и увереннее в себе".

"Были разные симптомы, у меня было затуманенное зрение. Мне немного неудобно об этом говорить, поскольку это была сложная ситуация, но я счастлив, что справился с этим", — приводит слова Бернарда BBC Sport.

Трудно утверждать, что лечение серьезно улучшило статистические показатели 27-летнего бразильца. В текущем сезоне Бернард провел в футболке Эвертона 25 матчей во всех турнирах, в которых он забил три гола и отдал две результативные передачи.