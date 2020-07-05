Англия

Украинский вингер вышел на замену на 75-й минуте встречи.

Завершился поединок 33-го тура украинской Премьер-лиги, в котором Ньюкасл принимал на своем поле Вест Хэм.

Двух таймов оказалось недостаточно для команд, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал результативную ничью (2:2).

Андрей Ярмоленко не попал в стартовый состав "молотобойцев", однако появился на поле на 75-й минуте встречи, заменив Пабло Форналса. За отведенное время украинец результативными действиями отметиться не успел.

Ньюкасл — Вест Хэм 2:2

Голы: Альмирон, 17, Шелви, 67 — Антонио, 4, Соучек, 65

Ньюкасл: Дубравка — Крафт, Ласселс, Фернандес, Манкильо — Шелви, Хэйден (Бенталеб, 43), Альмирон — Сен-Максимен (Лазаро, 69), Гейл (Ритчи, 70), Жоэлинтон (Кэрролл, 81).

Вест Хэм: Фабиански — Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессвелл — Соучек, Райс, Форналс (Ярмоленко, 75) — Боуэн, Антонио Лансини (Нобл, 57).

Предупреждения: Гейл — ...