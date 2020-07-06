Англия

Менеджер похвалил своего коллегу с лондонского клуба.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс высказал свое мнение о работе менеджера Арсенала Микеля Артеты накануне очного матча.

«Я думаю, что Микель проделал хорошую работу после того, как прибыл в клуб. Он пришел в клуб с огромными ожиданиям. Он знал об этом, еще будучи игроком. Он получил первую самостоятельную, выполнил огромную задачу, и я думаю, как он справился с этим до сих пор, было выдающимся".

"С тактической точки зрения, он дал понять, как они хотят играть. Мы уже видим его стиль. Это нелегкий стиль для внедрения и реализации, особенно в клубе, который тоже хочет сразу бросить вызов лучшим командам", — цитирует Роджерса Goal.

Ранее сам Артета заявил, что Арсеналу необходимо укрепить свой состав в будущее межсезонье.