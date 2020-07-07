Напряженная дуэль между командами вызвала потасовки внутри коллектива Моуриньо перед перерывом, но лондонский клуб все равно добился желанного результата (1:0).
Тоттенхэм — Эвертон, Getty Images
07 июля 2020, 00:00
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Тоттенхэм — Эвертон 1:0
Гол: Ло Чельсо. 23
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Алдервейрельд, Дайер, Б. Дэвис — Уинкс, Сиссоко — Моура (Ламела, 81), Ло Чельсо (Вертонген, 90+1), Сон (Бергвейн, 78) — Кейн.
Эвертон: Пикфорд — Коулман (Сидибе, 77), Майкл Кин, Холгейт (Мина, 36), Динь — Ивоби (Гордон, 46), Т. Дэвис (Мойзе Кин, 77), Гомеш, Сигурдссон (Бернард, 67) — Ришарлисон, Калверт-Льюин.
Предупреждения: Сиссоко, Б. Дэвис, Алдервейрельд — Холгейт, Гомеш.