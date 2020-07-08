Англия

"Молотобойцы" также заинтересованы в подписании Фила Джонса.

Вест Хэм планирует усилиться двумя футболистами Манчестер Юнайтед, если клубу удастся по итогам текущего сезона остаться в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает The Independent.

По информации источника, "молотобойцы" заинтересованы в подписании центрального защитника Фила Джонса и полузащитника Джесси Лингарда, который выступает на позиции украинца Андрея Ярмоленко.

Главный тренер МЮ Оле-Гуннар Солскьяер намерен устроить чистку состава в летнее межсезонье, расставшись как с Джонсом, так и с Лингардом, поэтому "красные дьяволы" не будут препятствовать уходу своих игроков.

Единственная проблема — 28-летний центрбек в прошлом году подписал с МЮ новое четырехлетнее соглашение, а Лингард, на которого также претендуют Вест Бромвич и Эвертон, не планирует менять клубную прописку.