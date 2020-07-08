Англия

"Молотобойцы" проиграли со счетом 0:1.

Ярмоленко в борьбе за мяч, Getty Images

Ярмоленко в борьбе за мяч, Getty Images

В матче 34-го тура АПЛ Вест Хэм уступил на своем поле Бернли со счетом 0:1. Единственный гол на 38-й минуте поединка забил нападающий "бордовых" Джей Родригес.

Нападающий Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев", но отличиться результативными действиями ему не удалось. На 62-й минуте вместо него на поле вышел Себастьян Алле.

Вест Хэм – Бернли 0:1

Гол: Родригес, 38.

Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Форнальс (Айети, 87), Ярмоленко (Алле, 62) – Антонио.

Бернли: Поуп – Бардсли, Лонг, Тарковски, Тэйлор – Макнил, Вествуд, Браунхилл, Питерс – Родригес, Выдра (Вуд, 58).

Предупреждения: Фредерикс – Тарковски.