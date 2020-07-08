Шеффилд Юнайтед в рамках поединка 34-го тура принимал на своем поле Вулверхэмптон и добился минимальной победы.

Единственный гол во встрече забил Иган уже в компенсированное время.

Шеффилд Юнайтед — Вулверхэмптон 1:0
Гол: Иган, 90+3

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Иган, Башем, О`Конелл — Болдок, Берг, Норвуд, Осборн, Стивенс — МакБерни (Муссе, 49), Шарп (Живкович, 71)

Вулверхэмптон: Патрисиу — Боли, Коуди, Саисс — Доэрти, Невеш, Моутиньо, Хонни — Траоре, Хименес, Жота

Предупреждения: О`Конелл, Стивенс