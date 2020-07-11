Англия

Football.ua анонсирует матч 35-го тура АПЛ между "клинками" и "синими".

Челси продолжает бороться за Лигу чемпионов, а Шеффилд – за Лигу Европы.

Шеффилд Юнайтед – Челси

11 июля, 19:30, стадион Брамолл, Шеффилд. Арбитр встречи – Андре Марринер

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

У Челси огромная мотивация – необходимо побеждать, чтобы не потерять место в зоне Лиги чемпионов. Следующая осечка может дорого стоить подопечным Фрэнка Лампарда – Лестер находится позади на один балл, а Манчестер Юнайтед на три, но имеет лучшую разницу забитых и пропущенных голов.

Проблемы Челси хорошо известны: Кепа не вселяет надежности, оборона трещит по швам, а также у клуба большие проблемы, если соперник играет забросами вперед и делает много подач в штрафную площадку.

Что касается Шеффилда, то клуб "оклемался" после невыразительного рестарта сезона, и теперь "клинки" напоминают лучших себя, как это было в целом по ходу всего сезона. Возможно, коллектив Криса Уайлдера поборется за место в зоне Лиги Европы.

По версии букмекеров, Челси – фаворит встречи: победа "синих" оценивается коэффициентом 1,65, ничья – 3,85, а победа "клинков" – 5,90.

Напомним, что матч первого круга завершился результативной ничьей (2:2).

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Фримен, Флек, Кларк – Томори, Канте, Гилмор

Под вопросом: Макголдрик, МакБерни – Ковачич.

Интересные факты:

Челси забил как минимум 2 гола в последних 8 матчах в чемпионате Англии.

"Синие" выиграли 5 из последних 6 матчей в Премьер-лиге.

Шеффилд Юнайтед победил в последних 3 домашних играх в АПЛ.

Челси забил как минимум 2 гола в последних 3 матчах против Шеффилд Юнайтед во всех турнирах.