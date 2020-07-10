Англия

Football.ua подводит итоги 34-го тура английской Премьер-лиги.

Очередной тур чемпионата Англии дал новую порцию для обсуждений: коллектив Оле-Гуннара Солскьяера снова показывает свою силу, Тоттенхэм не сумел забить беспомощному Борнмуту, Челси продолжает "развлекать" зрителей своей игрой в обороне, Эдди Нкетиа подвел Арсенал и другие моменты тура.

34-й тур:

Фортуна была на стороне Челси

После хорошего матча против Уотфорда могло появиться ложное впечатление, что Челси исправил свои проблемы в обороне, максимально отработав на тренировках сыгранность, сплоченность и концентрацию, а каждый из защитников изучил свои индивидуальные ошибки, чтобы не допускать их в остатке сезона. Но нет…

Второй матч подряд Антонио Рюдигер оказался на скамейке запасных, а для любителей громких заголовков практически уместным будет сказать: "Андрей Ярмоленко усадил центрбека Челси на скамейку своим голом". Но от этого лучше не стало.

Кто бы не играл в защите, всегда найдется "новый герой", который допустит персональную ошибку, либо же просто будет "проседать". На этот раз (впрочем, это не в новинку) Андреас Кристенсен не доглядел Патрика ван Анхолта, в результате чего голландец спокойно прошел и выкатил мяч Кристиану Бентеке. Смешно от того, что забивает бельгиец, было даже Рою Ходжсону.

Вспоминать первый гол в игре от Кристал Пэлас особо и не хочется: Уилфрид Заа пробил из-за пределов штрафной, а Кепа этому очень удивился и пропустил. Сложилось впечатление, что Аррисабалага просто не был готов к такому, нежели так хорошо пробил ивуариец. В любом случае, для Фрэнка Лампарда и, возможно, Петра Чеха отчетливые сигналы – нужен новый голкипер на сезон. Об этом уже не раз говорилось.

В концовке игры Челси совершил не одну ошибку, которой не сумели воспользоваться "стекольщики": то Зума совершил фантастический подкат, то даже Кепа на удивление сделал сложнейший сейв. Проблемы Челси определенно видны: это голкипер и линия обороны. Приобретения Тимо Вернера, Хакима Зийеша и переговоры по Каю Хаверцу – это все очень хорошо, но, возможно, вратарь и, хотя бы центральный защитник, на будущее значительно важнее.

Арсеналу не повезло

После ужасающего старта после возобновления сезона, Арсенал достаточно неожиданно начал штамповать одну победу за другой, имея серию из четырех викторий подряд (во всех турнирах). "Канониры" с воодушевлением подходили ко встрече против Лестера. Подопечные Брендана Роджерса после рестарта сезона выглядят не лучшим образом, а Арсенал, наоборот, начал набирать обороты.

Лестер имел свои моменты, чтобы поразить ворота Эмильяно Мартинеса, но аргентинский кипер был на высоте. К слову, 27-летний футболист отлично подменяет травмированного Бернда Лено и, кто знает, может и вовсе немцу потом будет тяжело вернуться в основу.

Ключевой эпизод произошел на 74-й минуте игры: вышедший на замену Эдди Нкетиа сфолил на игроке Лестера, за что получил желтую карточку от арбитра. На первый взгляд показалось, что все четко и по делу, но за дело взялся VAR и после нескольких повторов стало очевидно, как грубо сыграл англичанин против соперника. В итоге, арбитр поменял свое решение и показал Нкетиа прямую красную карточку. 21-летний футболист пробыл на поле 4 минуты, 2 из которых – пауза, пока решение принимал VAR…

Моментально Брендан Роджерс заменил защитника Беннетта и выпустил Грея, Лестер пошел большими силами вперед и сравнял счет. Досадно то, что Арсенал вполне мог дожать соперника и набрать три балла, но довольствуется тем, что сумел сохранить хоть один пункт в ситуации, когда ничто не предвещало беды. Нкетия не пытался грубо сыграть или нанести травму сопернику, но получилось, что получилось…

Дела Моуриньо становятся хуже

Когда в последний раз Борнмут не пропускал в свои ворота? 14 декабря 2019 года, в матче против Челси. Серии из пяти поражений подряд, ужасающая игра в обороне, одна из слабейших защит в лиге… И Тоттенхэму Жозе Моуриньо не удалось нанести ни одного удара в створ ворот Эрона Рамздейла!

Борнмут, который пока уверенно идет в зоне вылета, более того, мог одолеть Тоттенхэм, реализуй свой момент Гарри Уилсон в концовке поединка. Работа Моуриньо вызывает огромные вопросы. Учитывая то, что пандемия коронавируса должна была финансового затронуть "шпор" и нелюбовь Даниэля Леви делать дорогостоящие покупки, верится с трудом, что этот "полусезон" для португальского специалиста был "только притиркой к текущему составу". То, что Тоттенхэм войдет в сезоне-2020/21 подготовленным, сыгранным и понимающим идеи Моуриньо – выглядит нереалистично. Сумел ли Жозе сделать лучше, чем было до увольнения Маурисио Почеттино? Нет. Есть надежда, что станет лучше? Особо не видно нынче.

Моуриньо – легендарный тренер, который уже вписал свое имя в историю футбола. Даже сейчас, при всех своих заморочках, он – Особенный. Особенный человек, но не тренер. Наиболее реальным кажется сценарий, при котором португалец получит очередную крупную неустойку (уже в следующем сезоне), после чего отправится "на пенсию" в Португалию.

К слову, впервые команда Моуриньо в Премьер-лиге не нанесла ни одного удара в створ ворот с апреля 2007 года (Челси – Ньюкасл 0:0).

VAR в пользу МЮ, но результат справедливый

Для тех, кто в первую очередь читает заголовок, а не контекст, сразу скажем: нет, Манчестер Юнайтед и без ошибки VAR обыграл бы Астон Виллу, уж больно сильны "красные дьяволы", и уж больно слаба Астон Вилла.

На 25-й минуте игры произошел скандальный эпизод: Бруну Фернандеш принимает мяч и быстро разворачивается, но делает это так, что наступает на ногу защитнику Астон Виллы. Джонатан Мосс назначает то ли штрафной, то ли пенальти, но в любом случае за дело берется VAR – нужно определить, что случилось и, если это нарушение со стороны игрока "вилланов", то следует ли назначать пенальти. На удивление, судье быстро последовала подсказка – он указал на "точку". Если смотреть этот эпизод в режиме реального времени, то действительно показалось, что именно на Бруну Фернандеше были нарушены правила. Однако после 3-4 повторов стало ясно, что все с точностью до наоборот. Эзри Конса выставил ногу, но за нее не зацепился португалец, а, напротив, наступил шипами. Теоретически, это могла быть красная карточка для экс-игрока Спортинга, но при сильно большом желании.

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Решение VAR возмутило даже экс-игрока Манчестер Юнайтед Петера Шмейхеля: "Извините, но это не пенальти. ВАР по-прежнему остается посмешищем".

Но, как говорилось в начале, МЮ и так бы обыграл Астон Виллу и без этого пенальти. Уж больно ныне хорош коллектив Оле-Гуннара Солскьяера. Нужно отдать должное и Маркусу Рашфорду, и Энтони Мартиалю, и Бруну Фернандешу и Мейсону Гринвуду. У "вилланов" изначально было немного шансов.

Несколько интересных фактов по матчу:

- Манчестер Юнайтед повторил рекорд АПЛ по количеству заработанных пенальти за сезон – 13.

- Поль Погба забил первый гол в сезоне-2019/20.

- МЮ – первая команда в АПЛ, которая победила в четырех матчах подряд с перевесом в три или более голов.

Одной строкой:

Шеффилд Юнайтед остановил Вулверхэмптон. А вот теперь "волки" точно могут распрощаться с мечтами о Лиге чемпионов, даже если произойдет это с пятого места. Констатируем, что после ужасного рестарта, Шеффилд постепенно приходит в себя.

Манчестер Сити уничтожил Ньюкасл. Возможно, не так интересен сам матч, как выступление Александра Зинченко после шквала критики в свой адрес за ошибку против Саутгемптона. 23-летний футболист особо не выделялся, как и не ошибался. О реакции болельщиков и СМИ можете почитать в отдельном материале.

Брайтон при неплохой игре уступил Ливерпулю. Если посмотреть на счет, то можно просто сказать: "Классическая победа коллектив Юргена Клоппа". Если посмотреть на игру, то "чайки" очень симпатично и достойно смотрелись, навязали борьбу "красным" и вполне могли отобрать очки, но мастерство, конечно же, выше у чемпиона Англии.

Ярмоленко по-прежнему нестабилен. После гола в ворота Челси о украинце снова заговорили, вот только ненадолго. Эпизодически Андрей выдает хорошие матчи, но не на этот раз. Но и сильно винить его не стоит – весь Вест Хэм выглядел плохо. О реакции болельщиков и СМИ на игру экс-игрока Динамо читайте в отдельном материале.

Эвертон и Саутгемптон сыграли вничью. "Битва соседей по турнирной таблице", а так, пожалуй, и выделить нечего. Разве что гол Данни Ингза – для него он уже 19-й в сезоне. Если считать голы с игры, отбросив пенальти, то англичанин – лучший бомбардир текущего розыгрыша.

Важная победа для Уотфорда. "Шершни" на три очка отдалились от идущего на 18-м месте Борнмута. Норвич, как известно, особых амбиций уже не питает.

35-й тур:

Александр Савельев, Football.ua