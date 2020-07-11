Англия

Украинский вингер начнет поединок 35-го тура АПЛ со скамейки запасных.

Вест Хэм встретится с Норвичем в рамках 35-го тура английской Премьер-лиги. Обе команды являются претендентами на понижение в классе по итогам текущего сезона, поэтому конечный результат будет важен для всех в этом матче.

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес определился со стартовым составом на данный поединок, оставив Андрея Ярмоленко на скамейке запасных. Место украинца на правом фланге атаки занял Джаррод Боуэн.

Напомним, матч Норвич — Вест Хэм состоится сегодня, 11 июля, в 14:30 по киевскому времени.