Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 35 тура АПЛ между Шеффилд Юнайтед и лондонским Челси.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард решил сменить центрального нападающего на матч против Шеффилд Юнайтед. Так, в стартовом составе вместо Оливье Жиру выйдет Тэмми Абрахам.

Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Башем, Иган, О'Коннелл — Болдок, Берге, Норвуд, Осборн, Стивенс — Макберни, Макголдрик

Запасные: Мур, Ягелка, К. Фримен, Робинсон, Лундстрем, Родуэлл, Шарп, Муссе, Живкович

Челси: Аррисабалага — Джеймс, Кристенсен, Зума, Аспиликуэта — Баркли, Жоржиньо, Маунт — Виллиан, Абрахам, Пулишич

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Алонсо, Лофтус-Чик, Ковачич, Бейт, Жиру, Хадсон-Одои, Батшуайи

Матч Шеффилд Юнайтед — Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.