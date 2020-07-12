Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

Манчестер Сити одержал разгромную победу над Брайтоном со счетом 5:0 в матче 35-го тура АПЛ. Хет-триком в составе "горожан" отличился Рахим Стерлинг, а еще по голу забили Габриэл Жезус и Бернанрду Силва.

Защитник Алексанр Зинченко вышел на поле в середине второго тайма, но результативными действиями не отличился.



Брайтон – Манчестер Сити 0:5

Голы: Стерлинг, 21, 53, 81, Жезус, 44, Бернарду Силва, 56

Брайтон: Райан, Данк, Бернардо, Монтойя (Лэмпти, 59), Уэбстер, Биссума, Гросс (Берн, 78), Муй, Проппер (Стивенс, 59), Троссард (Джаханбахш, 70), Коннолли (Мопе, 59)

Манчестер Сити: Эдерсон, Менди (Зинченко, 64), Уокер, Эрик Гарсия (Стоунз, 72), Лапорт, Бернарду Силва, Родри (Фернандиньо, 72), Стерлинг, де Брюйне (Д. Сильва, 64), Марез, Габриэль Жезус (Фоден, 64)

Предупреждение: Биссума.