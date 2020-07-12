Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.
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12 июля 2020, 11:10
В рамках поединка 35-го тура английской Премьер-лиги Уотфорд сумел значительно поправить свою ситуацию в таблице, обыграв Ньюкасл.
Таким образом, "шершни" укрепились на 17-м месте, а "сороки" сохранили за собой 13-ю позицию.
Уотфорд — Ньюкасл 2:1
Голы: Гейл, 23 — Дини, 52 (с пенальти), 82 (с пенальти)
Уотфорд: Фостер — Фемения, Кабаселе, Доусон, Мазина — Капу, Хьюз — Сарр, Дукуре, Уэлбек (Грей, 90+2) — Дини (Клеверли, 85).
Ньюкасл: Дубравка — Манкильо, Лассельс (Лазаро, 87), Фернандес, Роуз (Крафт, 79) — Сен-Максимен, Шер, Шелви, Ритчи (Жоэлинтон, 72) — Альмирон, Гейл (Бенталеб, 78).
Предупреждения: Хьюз — Лассельс, Манкильо, Фернандес, Шер