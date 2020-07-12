Англия

Австралийский хавбек повесил бутсы на гвоздь.

Бывший полузащитник Кристал Пэлас и Астон Виллы Миле Йединак завершил карьеру футболиста.

Австралийский хавбек принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 35 лет, о чем и сообщил в Instagram.

Йединак находился без клуба с июля прошлого года, покинув Астон Виллу. Известность в АПЛ опорный полузащитник приобрел благодаря выступлениям в составе Кристал Пэлас.

Также хавбек выступал в клубах из Австралии, Хорватии и Турции.

В составе сборной Австралии Йединак отыграл 79 поединков, забив 20 голов, и стал победителем Кубка Азии-2015.