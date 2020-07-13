"Канониры" уступили "шпорам" в лондонском дерби.
Тоттенхэм – Арсенал, Getty Images
13 июля 2020, 01:33
В рамках 35-го тура Премьер-лиги Тоттенхэм на своем поле принимал Арсенал.
Подопечные Жозе Моуриньо одолели коллектив Микеля Артеты благодаря голам Сон Хын Мина и Тоби Альдервейрельда. "Канониры" ответили лишь раз — голом Александра Ляказетта.
Обзор матча:
Тоттенхэм – Арсенал 2:1
Голы: Сон Хын Мин, 19, Альдервейрельд, 81 – Ляказетт, 16
Тоттенхэм: Льорис — Орье, Альдервейрельд, Санчес, Дэвис — Уинкс, Ло Чельсо, Сиссоко — (Скипп, 84), Моура (Бергвейн, 82), Сон Хын Мин, (Ламела, 90), Кейн
Арсенал: Мартинес — Давид Луис, Мустафи, Колашинац (Нельсон, 84) - Бельерин (Суареш, 84), Себальос, Джака, Тирни (Уиллок, 84) - Пепе (Сака, 70), Ляказетт, Обамеянг
Предупреждения: Ло Чельсо, Орье, Ляказетт, Дэвис, Пепе, Уинкс, Бергвейн, Сака.