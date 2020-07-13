Англия

Менеджер критически относится в форме своей команды.

Главный тренер Лестера Брендан Роджерс высказал свое мнение о поединке, в котором его команда разгромно уступила Борнмуту (1:4).

"Я этого не ожидал. Мы недостаточно хороши, чтобы чувствовать себя слишком комфортно. Мы контролировали игру, Борнмут изменил исход поединка, выдав ударные 10 минут".

"Я всегда говорил, что мы мечтаем финишировать в первой четверке, но мы должны беспокоиться о том, чтобы играть хорошо. В настоящий момент, с тех пор как мы возобновили чемпионат, Лестер за все время сыграл отлично лишь 45 минут, и этого недостаточно. Мы закончим чемпионат там, где заслужили", — сказал Роджерс Sky Sports.

Вашему вниманию видео голов и обзор поединка между "вишенками" и "лисами".