Англия

"Вишни" во втором тайме перевернули ход встречи, забив четыре гола в ворота "лис".

В рамках 35-го тура АПЛ Борнмут принимал Лестер Сити на своем поле.

Все шло "как всегда": коллектив Эдди Хау пропустил, а шансов особых в первой тайме и не было у "вишней".

Однако все чудесным образом изменилось во втором тайме: клуб за две минуты забил два гола, а у соперника — удаление Сеюнджю. Это изменило ход встречи и Борнмут не просто победил, но и разгромил своего соперника.

Обзор матча:

Борнмут – Лестер 4:1

Голы: Станислас, 65 (с пенальти), Соланке, 67, 87, Эванс, 83 (автогол) – Варди, 23.

Борнмут: Рамсдейл – Стэйси, Аке (С. Кук, 40), Келли, Рико – Брукс (Л. Кук, 81), Гослинг (Биллинг, 46), Лерма, Груневелд (Станислас, 46) – Соланке, К. Уилсон (Сарридж, 90)

Лестер: Шмайхель – Джастин, Эванс, Сеюнджю – Олбрайтон (Беннетт, 16), Ндиди, Тилеманс, Фукс – Перес (Барнс, 71) – Ихеаначо (Прат, 46), Варди

Предупреждения: Гослинг, Ндиди, Станислас

Удален: Сеюнджю, 67.