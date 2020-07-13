Англия

Стали известны стартовые составы команд на поединок тридцать четвертого тура Английской Премьер-лиги между Манчестер Юнайтед и Саутгемптоном.

Норвежский эксперимент по испытанию на прочность игроков Манчестер Юнайтед продолжается шестой матч АПЛ кряду. В погоне за возможностью в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов УЕФА Оле-Гуннар Солскьяер не намерен жалеть своих исполнителей. Примечательно, что и перечень игроков на скамейке запасных при этом процессе также не пополняется новыми именами.

Перед "святыми" задача попасть в еврокубки, по всей видимости, уже не стоит. Команда Хазенхюттля застряла в середине турнирной таблице, но в последних матчах демонстрирует неплохие результаты. Подход немецкого специалиста при этом похож на аналогичный у его коллеги. Саутгемптон сыграет на "Олд Траффорд" в том же составе, что несколькими днями ранее провел матч против Эвертона (1:1).

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Погба, Матич — Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рашфорд — Мартиаль.

Запасные: Ромеро, Байи, Уильямс, Мата, Перейра, Фред, Джеймс, Мактоминей, Игало.

Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Армстронг, Уорд-Прауз, Ромеу, Редмонд — Ингз, Адамс.

Запасные: Ганн, Вестергор, Воукинс, Смоллбоун, Хейбьерг, Дансо, Ферри, Лонг, Обафеми.

Матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.