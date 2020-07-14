Англия

Подопечные Солскьяера упустили необходимую им победу на шестой минуте компенсированного времени (2:2).

Дверь для прохода в число топ-4 команд Английской Премьер-лиги по итогам тридцать пятого тура для Манчестер Юнайтед своим поражением Борнмуту (1:4) в воскресной части программы оставил открытой Лестер. Однако для возвращения в число сильнейших команд страны коллективу Оле-Гуннара Солскьяера необходимо было на своем поле одолеть Саутгемптон, на счету которого числился еще относительно свежий "скальп" действующего чемпиона страны, Манчестер Сити (1:0).

Вдобавок к вышеизложенному, "святые" продолжали удерживать статус одного из наиболее неприятных соперников для "красных дьяволов" в рамках поединков на "Олд Траффорд", избежав поражения в четырех из последних шести встреч. Да и текущая форма коллектива Ральфа Хазенхюттля не была похожей на типичную команду из середины турнирной таблицы в конце сезона, которой до зоны еврокубков настолько же далеко, насколько будет сложно опуститься в число худших команд "элитного" первенства.

В пользу Манчестер Юнайтед в этот вечер могла сыграть роскошная форма, которую команда Солскьяера набрала после выхода из карантинной паузы. Даже сам тренер поймал кураж от игры своих подопечных, в пяти предыдущих матчах АПЛ совершив лишь одну замену в стартовом составе. И это при достаточно плотном календаре доигрывания изрядно затянувшегося сезона! На пресс-конференции перед матчем норвежец осторожно намекнул на продолжение такой традиции и в отчетной игре, отчего оставалось лишь пожалеть непосредственных участников противостояния. Хотя, после настолько невнятного старта в начале футбольного года, некоторые из болельщиков могли только поддержать такую "трудотерапию" от своего главного тренера.

Однако любая магия действует лишь до определенного момента — у Юнайтед попросту закончились силы в финале отчетной встречи. Коллектив Солскьяера провалил начало поединка, в результате чего соперникам удалось отличиться голом еще до завершения четверти часа: Погба привез, Редмонда вывели на левый фланг штрафной, откуда и последовал голевой пас на Армстронга под расстрел де Хеа с близкой дистанции.

"Красные дьяволы" включились достаточно быстро после этого, а Рашфорд сделал контрольный заход на цель, поразив ворота из явного офсайда после передачи Шоу — в Англии такие эпизоды сложно утаить от арбитров. Но уже через несколько минут гол Маркуса не было поводов отменять. Погба наградил Мартиаля подачей с правого фланга в центр штрафной, а Энтони кое-как сбросил мяч на стоящего рядом партнера по атаке. Поучаствовал француз и в следующей голевой атаке, которая произошла практически сразу, отдав передачу из центра поля на Бруну Фернандеша, который уже вывел Мартиаля в свободный левый фланг, а Энтони заложил роскошный обводящий удар.

После столь резвого начала игра взрывалась только отдельными эпизодами. Юнайтед контролировал мяч большую часть времени, но в завершении не проявил должного упорства. Время шло достаточно размеренно и во второй половине, а редкие моменты у ворот обоих голкиперов были скорее исключением из общей тенденции — хозяева вели игру к наиболее удачному из возможных для себя завершению.

Но резко все переменилось непосредственно перед истечением девяноста игровых минут. Уильямс и Уокер-Питерс столкнулись головами в ожесточенной верховой борьбе, после чего команды потратили большую часть компенсированного времени на приведение в чувства футболистов. Когда же игру была дана команда завершать, Юнайтед выпустил контроль над ситуацией из своих рук. Классический британский момент — подача углового на ближнюю штангу — завершился удачной скидкой головой от Беднарека дальше во вратарскую, где Магуайр не успел за рывком Обафеми. Кто знает, когда теперь конкуренты команды Солскьяера решат снова потерять очки…

В следующем туре Манчестер Юнайтед сыграет в гостях у Кристал Пэлас, а Саутгемптон будет на своем поле принимать Брайтон.

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 2:2

Голы: Рашфорд, 20, Мартиаль, 23 — Армстронг, 12, Обафеми, 90+6

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу (Уильямс, 75) — Погба (Фред, 63), Матич — Гринвуд (Джеймс, 84), Бруну Фернандеш (Мактоминей, 84), Рашфорд — Мартиаль.



Саутгемптон: Маккарти — Уокер-Питерс, Стивенс, Беднарек, Бертранд — Армстронг (Смолбоун, 69), Уорд-Праус, Ромеу (Обафеми, 87), Редмонд — Ингз, Адамс (Лонг, 64).

Предупреждения: Ван-Биссака — Уорд-Праус, Стивенс, Уокер-Питерс.