Англия

Стали известны стартовые составы команд на матч 36 тура АПЛ между лондонским Арсеналом и Ливерпулем.

Капитан лондонского Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг начнет матч против Ливерпуля на скамейке запасных. Кроме того, главный тренер команды Микель Артета оставил в запасе и Дани Себальоса, предпочтя ему Лукаса Торрейру. Юрген Клопп же обошелся без сюрпризов.

Арсенал: Мартинес — Холдинг, Давид Луис, Тирни — Суареш, Торрейра, Джака, Нельсон — Пепе, Ляказетт, Сака

Запасные: Мэйси, Бельерин, Папастатопулос, Мустафи, Колашинац, Себальос, Мэйтленд-Найлз, Уиллок, Обамеянг

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Окслейд-Чемберлен, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Адриан, Ловрен, Уильямс, Кейта, Джонс, Эллиотт, Минамино, Шакири, Ориги

Матч Арсенал — Ливерпуль начнется в 22:15 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.