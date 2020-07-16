Англия

Александр Зинченко также принял участие в презентации домашнего комплекта формы.

Манчестер Сити на своем официальном сайте представил новую домашнюю форму на предстоящий сезон-2020/21.

Новый комплект формы от компании Puma изготовлен в традиционном голубом цвете, а среди нововведений стоит отметить принт из белых линий, напоминающий разбитое стекло.

Стоит отметить, что в презентации новой формы также принял участие украинец Александр Зинченко, появившийся в официальном проморолике.

Напомним, в текущем сезоне английской Премьер-лиги Манчестер Сити гарантировал себе второе место в турнирной таблице, уступив чемпионство Ливерпулю.