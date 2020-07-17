Англия

Английский хавбек связал свое будущее со "шпорами".

Тоттенхэм объявил о продлении соглашения с молодым полузащитником и своим воспитанником Оливером Скиппом.

19-летний англичанин поставил подпись под новым соглашением, которое отныне рассчитано до лета 2024 года. Финансовые детали сделки не уточняются.

В текущем сезоне Оливер Скипп провел в футболке "шпор" всего девять матчей во всех турнирах, в которых он преимущественно выходил на замены и результативными действиями отметиться не успел.

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