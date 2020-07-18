Англия

Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Англии.

В 36-го тура английской Премьер-лиги Вест Хэм обыграл на своем поле Уотфорд со счетом 3:1. Голами в составе "молотобойцев" в Первом тайме отличились Майкл Антонио, Томаш Соучек и Деклан Райс, а единственный гол гостей забил Трой Дини.

Нападающий Андрей Ярмоленко вышел на поле в конце поединка, но результативными действиями не отметился.



Вест Хэм – Уотфорд 3:1

Голы: Антонио, 6, Соучек, 10, Райс, 36 – Дини, 49

Вест Хэм: Фабиански – Джонсон, Диоп, Огбонна, Кресвелл – Райс, Соучек – Боуэн (Ярмоленко, 81), Нобл, Форналс (Алле, 72) – Антонио (Бальбуэна, 90+4)

Уотфорд: Фостер – Кико, Кабаселе, Доусон, Масина (Мариаппа, 46) – Клеверли, Хьюз – Сарр, Дукуре (Чалоба, 72), Уэлбек (Педру, 86)– Дини (Грей, 67)

Предупреждения: … — Клеверли, Хьюз.