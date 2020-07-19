Англия

Предлагаем вашему вниманию котировки букмекеров на поединок Кубка Англии.

Манчестер Юнайтед сойдется в противостоянии с Челси в рамках полуфинала Кубка Англии. Букмекерская компания Parimatch считает шансы подопечных Оле-Гуннара Солскьяера на успех более высокими.

Так, на проход Манчестер Юнайтед в заключительный этап турнира коэффициент составляет 1,72, а вероятность того, Челси встретится в финале Кубка Англии с Арсеналом оценивается в показатель 2,20.

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Любители неожиданных исходов могут попытать удачу, поставив на событие "Челси победит в основное время и ТБ 2.5". Вероятность данного исхода оценивается коэффициентом 5,00.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Челси состоится сегодня, 19 июля, в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.