Руководство "шершней" решило пойти на отчаянные меры в очередной раз.
НАЙДЖЕЛ ПИРСОН, GETTY IMAGES
19 июля 2020, 18:33
Найджел Пирсон покинул Уотфорд, во всяком случае, об этом сообщает издание The Telegraph.
56-летний специалист работал в клубе с декабря 2019 года. Если информация подтвердится, то уход Пирсона – третья тренерская отставка за сезон.
Также клуб покинул его помощник Крэйг Шекспир.
Отметим, что до этого Уотфорд уволил Хави Грасию и Кике Флореса.
В остатке сезона Уотфорд сыграет против Манчестер Сити и Арсенала.