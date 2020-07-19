Англия

Руководство "шершней" решило пойти на отчаянные меры в очередной раз.

Найджел Пирсон покинул Уотфорд, во всяком случае, об этом сообщает издание The Telegraph.

56-летний специалист работал в клубе с декабря 2019 года. Если информация подтвердится, то уход Пирсона – третья тренерская отставка за сезон.

Также клуб покинул его помощник Крэйг Шекспир.

Отметим, что до этого Уотфорд уволил Хави Грасию и Кике Флореса.

В остатке сезона Уотфорд сыграет против Манчестер Сити и Арсенала.