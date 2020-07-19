Англия

Стали известны стартовые составы на полуфинал Кубка Англии.

Тренерские штабы Манчестер Юнайтед и Челси определились со стартовыми составами на полуфинальный поединок Кубка Англии.

Главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер оставил за пределами стартовой одиннадцатки Поля Погба и Атнтони Мартиаля, при этом доверил место в составе Дэниелу Джеймсу, Фреду и Уильямсу.

Фрэнк Лампард также преподнес несколько сюрпризов, включив в стартовый состав Риса Джеймса и Вилли Кабальеро.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Байи, Магуайр, Линделеф, Уильямс — Матич, Фред, Бруну Фернандеш — Дэниел Джеймс, Рашфорд.

Запасные: Ромеро, Фосу-Менса, Андреас Перейра, Мата, Мактоминей, Погба, Гринвуд, Игало, Мартиаль.

Челси: Кабальеро — Рис Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Жоржиньо, Ковачич — Виллиан, Жиру, Маунт.

Запасные: Кепа, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Педро, Пулишич, Абрахам.

Напомним, матч Манчестер Юнайтед — Челси состоится сегодня, 19 июля, в 20:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного поединка.