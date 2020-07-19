Англия

Подопечные Брендана Роджерса потерпели серьезное поражение в ненужный момент.

В рамках 37-го тура АПЛ Тоттенхэм на своем поле принимал Лестер Сити. Коллектив Жозе Моуриньо борется за попадание в Лигу Европы, а команда Брендана Роджерса – за Лигу чемпионов.

"Лисы" без боя уступили "шпорам" и отдали инициативу в руки Манчестер Юнайтед. "Красные дьяволы" могут ворваться в топ-4 уже в среду, если не проиграют Вест Хэму, у которого уже нет особой мотивации на остаток сезона.

Тоттенхэм – Лестер 3:0

Голы: Джастин, 6 (автогол), Кейн, 37, 40

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Санчес, Альдервейрельд, Дэвис – Сиссоко, Уинкс (Скипп, 90+2), Ло Чельсо (Ламела, 77) – Моура (Бергвейн, 77), Кейн, Сон Хын Мин (Фернандеш, 89)

Лестер: Шмайхель – Беннетт (Грей, 46), Морган, Эванс – Джастин, Ндиди (Менди, 70), Тилеманс (Прат, 70), Томас – Перес (Ихеаначо, 59), Варди, Барнс (Херст, 83)

Предупреждения: Моура, Санчес – Эванс.