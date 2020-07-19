Подопечные Фрэнка Лампарда вышли в финал национального кубка.
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ЧЕЛСИ, GETTY IMAGES
19 июля 2020, 23:15
Челси разобрался с Манчестер Юнайтед и вышел в финал Кубка Англии.
Это означает, что в финальной стадии "синие" будут противостоять Арсеналу.
Обзор матча:
Манчестер Юнайтед — Челси 1:3
Голы: Бруну Фернандеш, 85 (пен.) — Жиру, 45+11, Маунт, 47, Магуайр (АГ), 74
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака (Фосу-Менса, 79), Байи (Мартиаль, 45+1), Магуайр, Линделеф, Уильямс — Матич, Фред (Погба, 56), Бруну Фернандеш — Дэниел Джеймс (Гринвуд, 56), Рашфорд (Игало, 78).
Челси: Кабальеро — Рис Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 86) — Виллиан (Хадсон-Одои, 80), Жиру (Абрахам, 80), Маунт (Педро, 90+1).
Предупреждения: Погба — …