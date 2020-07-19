В заключительном этапе турнира подопечные Фрэнка Лампарда встретятся с Арсеналом.
Отчет этого матча появится на сайте в ближайшее время.
Манчестер Юнайтед — Челси 1:3
Голы: Бруну Фернандеш, 85 (пен.) — Жиру, 45+11, Маунт, 47, Магуайр (АГ), 74
Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака (Фосу-Менса, 79), Байи (Мартиаль, 45+1), Магуайр, Линделеф, Уильямс — Матич, Фред (Погба, 56), Бруну Фернандеш — Дэниел Джеймс (Гринвуд, 56), Рашфорд (Игало, 78).
Челси: Кабальеро — Рис Джеймс, Аспиликуэта, Рюдигер, Зума, Алонсо — Жоржиньо, Ковачич (Лофтус-Чик, 86) — Виллиан (Хадсон-Одои, 80), Жиру (Абрахам, 80), Маунт (Педро, 90+1).
Предупреждения: Погба — …