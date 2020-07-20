Гол Ришарлисона принес победу "ирискам" с минимальным преимуществом.
Шеффилд Юнайтед - Эвертон, Getty Images
20 июля 2020, 21:55
Завершился поединок 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором Шеффилд Юнайтед принимал на своем поле Эвертон.
Победителя данного противостояния определил единственный гол Ришарлисона в начале второго тайма, который принес подопечным Карло Анчелотти три пункта в актив.
Шеффилд Юнайтед — Эвертон 0:1
Гол: Ришарлисон, 46
Шеффилд Юнайтед: Хендерсон — Болдок, Башем (Живкович, 83), Иган, О`Коннелл, Стивенс - Норвуд (Ландстрем, 69), Берге, Осборн (Шарп, 60) - Макберни (Флек, 60), Макголдрик.
Эвертон: Пикфорд — Динь, Кин, Брэнтуэйт, Сидибе — Уолкотт (Гордон, 84), Андре Гомеш, Дэвис, Сигурдссон (Коулман, 88) - Ришарлисон, Кэлверт-Льюин.
Предупреждения: Норвуд — Дэвис, Кэлверт-Льюин, Ришарлисон