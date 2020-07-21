Англия

В следующем сезоне "клинков" в Европе не будет.

Шеффилд Юнайтед проиграл Эвертону 0:1 и за тур до финиша отстал от седьмого места на четыре очка. Таким образом, команда Криса Уайлдера не сумеет квалифицироваться в Лигу Европы по итогам сезона.

Тем не менее, кампания получилась крайне успешной для "клинков". В свой первый сезон в АПЛ после 12-летней паузы они занимают комфортное место в середине таблицы.

Прошлогодний победитель Чемпионшипа Норвич уже вылетел из элиты, а Астон Вилла сражается за выживание.

На данный момент седьмую еврокубковую строчку занимает Тоттенхэм. Однако этого места окажется недостаточно для игры в Лиге Европы, если в финале Кубка Англии победит не Челси, а Арсенал.

В случае триумфа "канониры" отправятся в групповой этап ЛЕ, а шестая команда будет вынуждена играть в квалификации турнира.