Англия

Лестер надеется, что операция поможет избежать англичанину рецидивов травмы.

Полузащитник Лестера Джеймс Мэддисон выбыл как минимум до конца текущего сезона английской Премьер-лиги из-за повреждения бедра, поэтому он не поможет своей команде в борьбе за зону Лиги чемпионов.

Как сообщает The Telegraph, руководство "лис" приняло решение о необходимости для 23-летнего англичанина проведения операции. Клуб надеется, что это поможет Мэддисону полностью излечиться от травмы и избежать рецидивов.

Утверждается, что футболист уже был успешно прооперирован, но точные сроки его возвращения на поле пока оцениваются медицинским штабом Лестера. Главный тренер клуба Брендан Роджерс надеется, что Мэддисон будет готов к предсезонным сборам в преддверии кампании-2020/21.