Англия

Лестеру не помогут два лидер в решающих матчах.

Джеймс Мэддисон и Бен Чилвелл не сыграют до конца текущего сезона, сообщает Sky Sports.

Оба футболиста выбыли из-за повреждений и не помогут в оставшихся поединках против Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед.

Более того, не сможет сыграть и Кристиан Фукс, а потому с позицией левого защитника у "лисов" будут серьезные проблемы.

Следующей поединок Лестер проведет против Тоттенхэма 19-го июля в 18:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.