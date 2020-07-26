Англия

"Красные" не станут платить большие деньги за вингера.

Полузащитник Вулверхэмптона Адама Траоре, который ранее был в шорт-листе Ливерпуля, перестал быть приоритетной целью для "красных", утверждает Birmingham Live.

По данным источника, руководство "волков" запросило слишком большую цену за испанского футболиста, что отпугнуло мерсисайдцев.

Вингер в этом сезоне отыграл 49 поединков во всех турнирах, забив шесть голов и сделав 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Траоре все еще может сменить клубную прописку, так как в его услугах заинтересован Манчестер Сити и Ювентус.