Англия

Манчестер Сити примет Норвич, а Вест Хэм — Астон Виллу.

Украинские легионеры Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко не сыграют с первых минут в 38-м туре Премьер-лиги сезона-2019/20.

Главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола предпочел выпустить на левом фланге обороны Жоау Канселу в игре с Норвичем. Александр Зинченко остался в запасе.

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко также проиграл конкуренцию за место в основе на матч с Астон Виллой – Джарроду Боуэну.

В нынешнем сезоне Зинченко сыграл в 19 матчах Премьер-лиги (13 – с первых минут), а Ярмоленко – в 22 (со старта – 10).