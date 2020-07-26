Манчестер Сити примет Норвич, а Вест Хэм — Астон Виллу.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
26 июля 2020, 17:35
Украинские легионеры Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко не сыграют с первых минут в 38-м туре Премьер-лиги сезона-2019/20.
Главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола предпочел выпустить на левом фланге обороны Жоау Канселу в игре с Норвичем. Александр Зинченко остался в запасе.
Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко также проиграл конкуренцию за место в основе на матч с Астон Виллой – Джарроду Боуэну.
В нынешнем сезоне Зинченко сыграл в 19 матчах Премьер-лиги (13 – с первых минут), а Ярмоленко – в 22 (со старта – 10).