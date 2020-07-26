Англия

"Красные" заинтересованы в услугах турецкого защитника.

Озан Кабак заинтересовал Ливерпуль, сообщает Get German Football News со ссылкой на Bild.

По информации источника, "красные" хотят заменить Деяна Ловрена 20-летним турком.

Любой желающий клуб может выкупить Кабака за 45 миллионов евро, но опция выкупа вступит в силу лишь следующим летом. Не так давно Шальке приобрел Озана из Штутгарта за 15 миллионов.

В сезоне-2019/20 в Бундеслиге Кабак провел 26 игр: на его счету три гола и одна результативная передача.