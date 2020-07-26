"Горожане" без особых проблем одолели своего соперника.
Манчестер Сити – Норвич, Getty Images
26 июля 2020, 19:51
В заключительном 38-м туре АПЛ Манчестер Сити на своем поле принимал Норвич.
Коллектив Пепа Гвардиолы не был любезен, разгромив подопечных Даниэля Фарке, которые следующий сезон начнут в Чемпионшипе.
Манчестер Сити – Норвич 5:0
Голы: Жезус, 11, де Брюйне, 45+1, 90, Стерлинг, 79, Марез, 83
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Эрик Гарсия (Фернандиньо, 46), Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри (Гюндоган, 46), Давид Силва (Бернарду Силва, 85) – Стерлинг, Жезус, Фоден (Марез, 46)
Норвич: Крул – Ааронс, Циммерман, Годфри, Льюис – Рупп, Маклин – Кэнтуэлл (Фамево, 90+2), Штиперманн (Вранчич, 77), Эрнандес (Мартен, 87) – Пукки (Айда, 77)
Предупреждения: Канселу – Циммерманн.