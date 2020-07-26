Англия

Андрей Ярмоленко заставил понервничать фанатов "вилланов", но все обошлось.

Астон Вилла в последнем туре АПЛ сражалась за выживание. Страсти накалились на 80-й минуте, когда Борнмут забил Эвертону и подобрался на расстояние одного очка в онлайн-таблице к "вилланам".

Лидер Астон Виллы Джек Грилиш отличился на 84-й минуте, благодаря чему команда оторвалась в онлайне от Борнмута на четыре очка. Но уже спустя пару минут Андрей Ярмоленко при помощи рикошета сравнял счет.

Бирмингемцы оказались на расстоянии одного гола от поражения, которое было бы для них роковым из-за худшей, чем у Борнмута, разницы мячей. Однако все обошлось, голов больше не забивали. В Чемпионшип отправляются "вишенки" и Уотфорд с Норвичем, а Астон Вилла может начинать планировать следующую кампанию.

Вест Хэм – Астон Вилла 1:1

Голы: Ярмоленко, 86 — Грилиш, 84

Вест Хэм: Фабиански – Фредерикс, Диоп, Огбонна, Джонсон – Соучек, Райс – Боуэн (Ярмоленко, 46), Нобл, Форнальс (Лансини, 67) – Антонио (Алле, 46).

Астон Вилла: Рейна – Гилберт (Хаус, 76), Конса, Мингс, Таргетт – Дуглас Луис – Трезеге (Эль-Гази, 90), Макгинн, Хурихейн (Накамба, 76), Грилиш – Саматта (Дэвис, 67).

Предупреждения: Антонио, Фредерикс – Саматта.