Англия

Помешать "шпорам" могут только кубковые триумфы Арсенала и Вулверхэмптона одновременно.

Харри Кейн открыл счет на 13-й минуте в игре с Кристал Пэлас. Во втором тайме "орлы" ответили голом Джеффри Шлуппа, который установил окончательный счет – 1:1.

Благодаря этой ничьей "шпоры" финишировали на шестом месте, которое позволит им сыграть в Лиге Европы, если только не выполнятся оба следующих условия:

1) Арсенал выиграет Кубок Англии ("канонирам" предстоит сразиться в финале с Челси);

2) Вулверхэмптон выиграет Лигу Европы ("волки" в первом матче 1/8 финала на выезде сыграли 1:1 с Олимпиакосом).

Одна национальная ассоциация может быть представлена в еврокубках максимум семью командами. В случае с Англией Ливерпуль, Ман Сити, МЮ и Челси отправились в Лигу чемпионов, а Лестер забронировал место в Лиге Европы.

Ставший седьмым Вулверхэмптон сыграет в квалификации Лиги Европы, а если выиграет турнир в этом сезоне, то в следующей кампании будет выступать в Лиге чемпионов. Арсенал занял лишь восьмое место, но в случае успеха в Кубке Англии сыграет в следующем сезоне в Лиге Европы.

Кристал Пэлас – Тоттенхэм 1:1

Гол: Шлупп, 53 — Кейн, 13.

Кристал Пэлас: Гуаита – Уорд, Куяте, Данн, Митчелл – Таунсенд, Маккарти, Макартур (Ридевальд, 70), Шлупп (Миливоевич, 85) – Дж. Айю, Заа.

Тоттенхэм: Льорис – Орье, Альдервейрельд, Дайер, Дэвис – Сиссоко (Скипп, 80), Уинкс – Моура (Санчес, 90+3), Ло Чельсо (Бергвейн, 60), Сон Хын Мин (Алли, 80) – Кейн.

Предупреждения: Маккарти, Митчелл, Куяте – Альдервейрельд, Дайер.