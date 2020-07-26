Англия

Бельгийский хавбек записал на свой счет 20-ю результативную передачу в сезоне.

В заключительном матче 38-го тура АПЛ Кевин де Брюйне отличился результативной передачей в игре против Норвича (5:0).

Бельгийский полузащитник стал лучшим ассистентом Премьер-лиги, записав на свой счет 20 ассистов.

На второй строчке расположился Трент Александер-Арнольд (13), на третьей Эндрю Робертсон (12), на четвертой – сразу три игрока: Мохамед Салах, Давид Силва, Сон Хын Мин (все – по 10).

Отметим, что де Брюйне повторил рекорд Тьерри Анри в сезоне-2002/03. Тогда французский нападающий аналогично отдал 20 результативных передач.