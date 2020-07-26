Англия

Полузащитник Челси уже провел последний матч за "синих" в Премьер-лиге.

Матч против Вулверхэмптона стал последним для Педро в АПЛ за Челси. Об этом сообщил главный тренер "синих" Фрэнк Лампард на послематчевой пресс-конференции.

Это означает, что Педро покинет Челси по завершении сезона, однако 32-летний футболист еще может сыграть в финале Кубка Англии против Арсенала и в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против Баварии.

Напомним, что Педро выступает за Челси с лета 2015 года.