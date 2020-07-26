Портал WhoScored оценил высоким баллом игру украинца.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
26 июля 2020, 22:59
В рамках 38-го тура АПЛ Вест Хэм принимал Астон Виллу.
На 46-й минуте игры на замену вышел Андрей Ярмоленко, а на 86-й – отличился в воротах "виллан".
30-летний футболист стал лучшим игроком "молоботойцев" в завершившемся матче. Портал WhoScored выставил ему оценку в 7,1 балла.
Лучшим игроком всего матча стал Джек Грилиш, у которого 7,3 балла.
Отметим, что ничья позволила Астон Вилле остаться в Премьер-лиге на следующий сезон и избежать вылета.