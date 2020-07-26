Англия

Портал WhoScored оценил высоким баллом игру украинца.

В рамках 38-го тура АПЛ Вест Хэм принимал Астон Виллу.

На 46-й минуте игры на замену вышел Андрей Ярмоленко, а на 86-й – отличился в воротах "виллан".

30-летний футболист стал лучшим игроком "молоботойцев" в завершившемся матче. Портал WhoScored выставил ему оценку в 7,1 балла.

Лучшим игроком всего матча стал Джек Грилиш, у которого 7,3 балла.

Отметим, что ничья позволила Астон Вилле остаться в Премьер-лиге на следующий сезон и избежать вылета.