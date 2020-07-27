Англия

Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.

В заключительном центральном поединке английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед на выезде комфортно обыграл Лестер (2:0).

Матч был решающим с точки зрения борьбы за топ-4. В результате чего "манкунианцы" обеспечили себе Лигу чемпионов на будущий сезон, а Лестер остался на пятой строчке.

Лестер — Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Фернандеш, 72 (с пенальти, 71), Лингард, 90+8

Лестер: Шмайхель — Джастин, Морган, Эванс — Олбрайтон (Грей, 73), Чаудхери (Прат, 73), Ндиди, Тилеманс (Барнс, 73), Томас (Херст, 88) — Ихеаначо (Перес, 58), Варди

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Уильямс — Погба, Матич — Гринвуд (Лингард, 77), Фернандеш (Мактоминей, 86), Рашфорд (Фосу-Менса, 90+7) — Мартиаль (Игало, 90+7)

Предупреждения: Эванс — Магуайр, Линделеф, Матич, Уильямс

Удаление: Эванс, 90+4