Англия

"Лисы" продолжат выступать в традиционных цветах.

Лестер совместно с Adidas презентовал экипировку команды на сезон-2020/21. Полевые футболисты будут играть в синей форме, вратарь – в черной.

"Лисы" по ходу нынешнего сезона долго шли в зоне Лиги чемпионов, однако в концовке чемпионата растеряли форму и финишировали пятыми.

В следующем сезоне команда Брендана Роджерса сыграет в Лиге Европы, как и Тоттенхэм. Седьмым участником станет либо Арсенал, если обыграет Челси в финале Кубка Англии, либо Вулверхэмптон.