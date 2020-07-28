Англия

Представители Премьер-лиги не хотели, чтобы "горожане" играли в еврокубках.

CAS опубликовал подробный отчет дела касательно дисквалификации Манчестер Сити из Лиги чемпионов. Напомним, что апелляция "горожан" была принята, но клуб оштрафовали на десять миллионов евро.

В отчете сказано, что в марте клубы АПЛ, а именно Арсенал, Бернли, Челси, Лестер, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Ньюкасл, Тоттенхэм и Вулверхэмптон просили, чтобы Сити не давали отсрочку по их бану из Лиги чемпионов на время рассмотрения апелляции.

Примечательно, что Манчестер Сити не делал запрос об отсрочке на время разбирательств.

Напомним, что решение CAS подвергло под сомнение эффективность финансового фэйр-плей, а УЕФА отказался комментировать ситуацию.