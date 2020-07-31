Англия

Представляем вашему вниманию букмекерские котировки на решающий матч национального кубка.

В субботу, 1 августа, Арсенал и Челси разыграют Кубок Англии на стадионе Уэмбли.

По версии Parimatch, Челси — фаворит встречи: победа "синих" оценивается коэффициентом 2,12, а победа "канониров" — 3,40.

Если поединок завершится ничьей в основное время, то на такое событие предлагается показатель 3,45.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Арсенал — Челси, которая начнется 1 августа в 19:30 по киевскому времени.