Англия

Стали известны планы "горожан" на летнем трансферном рынке.

Манчестер Сити намерен серьезно усилить центр обороны, сообщает журналист Дункан Каслс.

По его информации, "горожане" не ограничатся приобретением Натана Аке из Борнмута за 41 миллион фунтов. Ожидается, что Сити постарается заполучить Калиду Кулибали, а также рассматривает другие варианты.

Кроме того, весьма вероятно, что Джон Стоунс покинет коллектив Пепа Гвардиолы.

Отметим, что большую часть сезона пропустил Эмерик Ляпорт, ввиду чего Сити намерен не повторять ошибки минувших лет, и усилить проблемную позицию.