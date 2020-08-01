Англия

Стали известны стартовые составы команд на финальный матч Кубка Англии между лондонскими Арсеналом и Челси.

Главные тренеры Арсенала и Челси определились со стартовыми составами своих команд на финал Кубка Англии.

Микель Артета решил выпустить на позиции вингбека Эйнсли Мэйтленд-Найлза, оставив в запасе Букайо Сака и Сеада Колашинаца. В остальном же испанский специалист обошелся без сюрпризов. Не стала неожиданной и стартовая одиннадцатка "синих" — Фрэнк Лампард выпустил точно такой же состав, который играл с первых минут в победном матче против Вулверхэмптона в заключительном матче чемпионата.

Арсенал: Мартинес — Холдинг, Давид Луис, Тирни — Бельерин, Себальос, Джака, Мэйтленд-Найлз — Пепе, Ляказетт, Обамеянг

Запасные: Мэйси, Папастатопулос, Колашинац, Торрейра, Смит, Уиллок, Нельсон, Сака, Нкетиа

Челси: Кабальеро — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Жоржиньо, Ковачич, Алонсо — Маунт, Жиру, Пулишич

Запасные: Аррисабалага, Кристенсен, Томори, Эмерсон, Канте, Баркли, Хадсон-Одои, Педро, Абрахам

Матч Арсенал — Челси начнется в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.