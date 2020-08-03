Англия 03 августа 2020, 12:57 Манчестер Сити презентовал выездную форму на сезон-2020/21 В презентации формы принял участие Александр Зинченко. фото Манчестер Сити 03 августа 2020, 12:57 Официальный Twitter Манчестер Сити опубликовал фото новой выездной формы команды на будущий сезон. Дизайн комплекта разработан компанией Puma. Форма выполнена в черном цвете с узором на передней стороне футболки. К слову, в презентации участвовал защитник Сити Александр Зинченко. Ранее домашнюю и выездную форму на сезон-2020/21 представил лондонский Тоттенхэм. Команды Манчестер Сити Источники ФК Манчестер Сити Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте